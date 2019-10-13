Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Cennetlerde gözlerini kocalarından başkasına çevirmeyen güzeller vardır ki, onlara daha önce ne bir insan, ne de bir cin eli değmiş değildir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 56-57 HADİS: İlim öğrenmeye çalışan evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Camiü’s-Sağir, No: 8839

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