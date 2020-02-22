Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ne malları, ne de evlâtları onları Allah’ın azâbından hiçbir şekilde kurtaramaz. Onlar Cehennem ateşinin ehlidirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır.

Mücadele Sûresi 17

HADİS:

Raiyeti sebebiyle idareciye yazık oldu. Raiyetinin hayır ve iyiliğini dileyerek onları gözeten idareci hariç.

Camiü'-Sağir Hadis No: 9653