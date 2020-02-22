22 Şubat 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ne malları, ne de evlâtları onları Allah’ın azâbından hiçbir şekilde kurtaramaz. Onlar Cehennem ateşinin ehlidirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır.
Mücadele Sûresi 17
HADİS:
Raiyeti sebebiyle idareciye yazık oldu. Raiyetinin hayır ve iyiliğini dileyerek onları gözeten idareci hariç.
Camiü'-Sağir Hadis No: 9653
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