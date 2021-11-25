Hasan Yavaş Ağabeye rahmet duâsıyla

Geçen 17 Kasım’da Tekirdağ’ın öncü, kıdemli, fedakâr ve vefakâr Nur Talebesi Hasan Yavaş Ağabeyimiz kovid hastalığından Hakk’ın rahmetine kavuştu.

1981-1983 yıllarında Tekirdağ Toprak Mahsulleri Ofisi’nde çalışırken Nur dershanesinde kalmıştım, merhum Hasan Ağabeyimizin nalbur dükkanı bizim dershanenin bir kaç bina ötesinde idi ve her gün görüşüyorduk, hatta çok defa namazlarını dershanede kılmaya geliyordu.

Eski Namık Kemal Lisesi’nin karşısında olan dershanenin 2 katlı binanın giriş katında ise Ziyaeddin, Şemsettin ve Habib Akbulut kardeşlerin rahmetli babası Hacı Tevfik Akbulut’un zahire dükkânı vardı.

Hasan Abinin Tekirdağ Risale-i Nur hizmetlerinde çok büyük katkıları olmuştur, bilhassa gençlerle, dershanede kalan talebe ve cemaatin çocuklarıyla ilgilenir, hafta sonlarında kamyonetine bindirir, bahçesine götürüp hem piknik yaparlar, hem de yetişdirdiği meyvelerinden ikramda bulunurdu. Tabiî ders, sohbet de yapılırdı. Bir hizmet olacaksa diğer abilerle (Bekir İbiş,Tevfik Akbulut, Erdoğan Orhan, Hasan Dursun Mustafa Yüncüler vs) istişare edip hep hizmetlerde en önde yer alırdı.

12 Eylül 1980 darbe döneminde, 1984 son günlerinde tutuklanıp, daha sonra hakkımız da takipsizlik kararı verilen o hadisede o da vardı.

Rahmetli çok müşfik ve babacan bir insandı, herkese çok iyi davranırdı, ikram severdi, çok cömretti.

Hey gidi hey, bu fani dünyadan vazifelerini bitirip mükafatlarını almak, Üstadlarına ve vefat eden Nur kardeşlerine ve sevdiklerine kavuşmak için baki olan âhiret âlemine göçen göçene... Trakya olarak, önce Malkara’dan İbrahim Baygın, Metin Çekin, Keşan’lı Ali Apaydın Tekirdağ’dan Bekir İbiş, Tevfik Akbulut, İbrahim Özadalı, Mehmet Gürbüz, Çorlu’dan Necip Duvar, Kırklareli’den Hasan Kalınoğlu ve şimdi ise Hasan Yavaş Âbimizi ahirete uğurladık. Allah bütün bu abilerimize rahmet eylesin, mekânları Cennet olsun.

Abilerim sizler kabirlerinizde rahat olun, sizler hizmetinizi bitirdiniz, bizler de bu mukeddes iman ve Kur’ân hizmetinizi devam ettireceğiz Allah’ın izniyle ve pek yakında bizler de sizin yanınıza gelecek ve buluşacağız inşallah.