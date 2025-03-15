İyiliğe niyet bile sevap

Bir Hadis

Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa, Allah o kimseye (hak ettiği için değil ikramiye olarak) tam bir iyilik sevabı yazar.

Eğer hem niyetlenir, hem de yaparsa, onun bir iyiliğine, Allah on iyilik sevabı ile karşılık verir. Ve bu sevabı da, 700’e ve daha fazlasına kadar arttırabilir.

Bir kimse eğer fenalık yapmaya niyetlenir de, sonra vazgeçerse, Allah ona bu fenalığı terkinden dolayı, tam bir iyilik sevabı yazar.

Eğer kötülüğe hem niyetlenir, hem de yaparsa, Allah onun için sadece bir günah yazar.

(Peygamberimizden 365 Altın Söz, Mehmet Dikmen)