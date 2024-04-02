HAİNDEN ALLAH’A SIĞINIRIM

BİR KISSA

Adalet timsali Hz.Ömer’in (r.a.) adaletle ilgili uygulamalarından biri de şuydu: “Bir valinin haksızlığını duyup da cezalandırmazsam,ona herkesten önce ben kötülük yapmış olurum.” Haksızlıkların önüne işin başından geçer,tedbirini önceden alırdı.Bir yere vali tayin ederken, sahip olduğu mal ve serveti tek tek kayda geçirirdi.

Şu satırların yazılı olduğu metni de ellerine verirdi:

“Hayvanlara süsleyip püsleyip binilmeyecek.Fakir halkın alamadığı gıdalar yenilmeyecek.Halkın giyemediği elbiseler giyilmeyecek. Devlet kapıları halkın yüzüne kapanmayacak.Onların dertleriyle yakından ilgilenilecek.Halk sana ulaşabilecek.Bunu engelleyecek kişilere de fırsat tanınmayacaktır.” Birgün bir valisinin yersiz davranışlarından söz ettiler Hz.Ömere.Hz.Ömer (r.a.) durumu bizzat gidip araştırdı.Valinin suçlu olduğunu anlayınca da sorguya çekti Fakat valinin karısı buna karşı çıkmış,” Onu sorgulamaya elinde delil var mı? diye sormuştu.

Hz.Ömer (r.a) öfkelendi. “ Sen de kim oluyorsun,çek git buradan.Evde çoluk çocuğun işleriyle meşgul ol.Bunlar senin anlayacağın işler değil” diyerek huzurundan kovdu.

Daha sonra da şunları söyledi:

“Hainin cesaretinden ve atılganlığından Allah’a sığınırım.Her yere girer, her işe karışırlar.Şerefli namuslu ve vicdanlı kişilerin âcizlik ve korkaklıklarından da Allah’a sığınırım.Çünkü bunların doğuracağı neticeler her zaman kötü olur.”

Altın Sayfalar, Şaban Döğen