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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İzzet-i İslâmiyeyi muhafaza

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
25 Eylül 2021, Cumartesi
Bediüzzaman, izzet-i İslâmiyeyi muhafaza adına; büyük, ağır ve kutsî İlâhî bir dâvânın neşrine de mazhar olmuştur.

Kutsî iman dâvâsının ve İzzet-i İslâm’ın muhafazası  noktasındaki şu davranışları  oldukça mânidar ve  muhteşemdir.

1- Rus’un Başkumandanı kasten önünden üç defa geçtiği halde ayağa kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun idam tehdidine karşı izzet-i İslâmiyeyi muhafaza için ona başını eğmeyişi,

2- İstanbul’u istilâ eden İngiliz Başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı, İslâmiyet şerefi için, idam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve “Tükürün zâlimlerin o hayâsız yüzüne!” cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşılık vermesi,

3- Mustafa Kemal’in elli mebus içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip, “Namaz kılmayan haindir” demesi, 

4- Divan-ı Harb-i Örfî’nin dehşetli suallerine karşı, “Şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım” diye cevap vermesi,

 5- Yirmi sekiz sene, gâvurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslâm fedaisi ve hakikat-ı Kur’âniyenin fedakâr hizmetkârına maslahatsız, kanunsuz denilse ki, “Sen Yahudi ve Hıristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin, bütün İslâm ulemasının icmaına muhalefet edeceksin; yoksa ceza vereceğiz” denilse, elbette öyle herşeyini hakikat-i Kur’âniyeye feda eden bir adam, değil dün-yevî hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, Cehenneme de atılsa, kat’iyen; yüz ruhu da olsa, bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle, feda edecek” demesi,

6- Acaba, bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının bu eşedd-i zulm-ü nemrudanelerine karşı, manevî pek çok kuvveti bulunan bu fedakârın tahammülü ve maddî kuvvetle ve menfî cihette mukabele etmemesi,

7- Umum ehl-i vicdana ilân ediyorum ki, yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve âsâyişi muhafaza etmek için, Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur’ân-ı Hakîm ona o ders verdiği..

8- Asâyişi mâsumların hatırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmeden şunu söyleyen:  “Ben, değil dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da millet-i İslâmiye hesabına feda edeceğim.” (Emirdağ Lâhikası, 752. YAN) Diyerek, korkusuz ve kahramanca izzet-i İslâmiyenin muhafazasına çalışmıştır. 

Bediüzzaman Hazretleri’nin te’lifine mazhar olduğu Nur-u Kur’ân hakikatlerine dair bir ifadesi şöyledir:

“Ben kasemle temin ederim ki: Risale-i Nur’u senadan maksadım, Kur’ân’ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini teyid ve ispat ve neşirdir.” (E. l: s. 213)

Risale-i Nurlar’ın hakkaniyetine dair bir ifadesi de şöyledir:

“Risaletü’n-Nur ise, Kur’ân’ın bir mânevî mu’cizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor ve mevcut imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak burhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan kurtarmasına hizmet ettiğinden, herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar.” (E. Lâh. s. 273. YAN)

Bediüzzaman Hazretleri, imanın esasatına, İslâmın izzetine dair, Nur-u Kur’ân hakikatleriyle zor zaman, gün ve gecelerde etrafında Nur’dan bir halka olmuş Nur Talebeleriyle iman hareketi ve islâmın izzetini muhafaza adına muzaffer olarak çıkmıştır.

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