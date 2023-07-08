Üstadın mahkemeleri

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mahkemeleri, netice itibariyle daima Nur’ların ilanâtına vesile olmuştur.

Üstadın yargılandığı mahkemelere binlerce insan, Nur’lara sahip çıkma maksadıyla, salonları doldurmuştur. Böylelikle Nur’ların yayılması, bilinmesi ve dikkatlerin o ulvi meselelere çekilmesi sağlanmıştır.

Üstad’ın mahkemeleriyle alakalı bazı noktaları şöyle sıralamak mümkündür:

*Bizzat şahit olduğumuz davalardan birisi, Adilcevaz’da görülmüştü. Adilcevaz ilçesinde yargılanarak Nurculuktan tutuklanıp hapse atılan öğretmen Ahmet Kara ile yaptığımız ve yayınlanan bir röportajda bize şunları anlatmıştı: “Adilcevaz’da Nurculuktan tevkifimden sonra öğrenciler okulu protesto mahiyetinde caddelerde yürümüşler. Jandarmalar mani olmaya çalışsalar da öğrenciler vazgeçmemiş. Öğrencilere çok sert muamele etmişler ve yürümelerine mani olmuşlar. Hatta “Biz Menderes’i bile astık, siz kim oluyorsunuz?” şeklinde öğrencileri korkutarak sindirmişler ve dağılmalarına sebep olmuşlardı.” (Yeni Asya, 7 Temmuz 2020)

*Yıllar önce Afyon’da, Üstad’ın yargılandığı mahkeme salonuna gitmiştik. Bizi gezdiren dostlarımız mahkeme solununun dış kısmını göstererek, “Üstad’ın bu salonda yargılanması sırasında binlerce insan toplanmış, beraat kararını bekleyerek Bediüzzaman’a destek olmuşlardı” demişlerdi.

*İsmail Doyuk, astsubaylık zamanında Üstad’ın Gençlik Rehberi davasının görüldüğü Sirkeci’deki Büyük Postane’de bulunan mahkeme salonuna giderken, Üstad’ın koluna giren son şahitlerden olup, halen Bursa’da yaşamaktadır. Onun anlattığına göre, Üstad’ın o mahkemesini de binlerce insan takip etmişlerdi. O mahkemeden beraat eden Üstad’ı alkışlayarak, Nur’ların ilanatına sebep oluyorlardı.

Bediüzzaman hazretlerinin mahkemeleri tarihe şeref levhaları olarak geçmiş ve Kur’an hakikatlerinin ilanatına vesile olmuştur.

