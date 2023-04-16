Bursa’da Bediüzzaman mevlidi...

"Lillahilhamd, Risâletü’n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur’âniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalarla körlere de göstermiş.” Kastamonu Lahikası, s.8)

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri, 63. vefat yıl dönümü münasebetiyle yurt içinde ve yurt dışında birçok programla anılmaktadır. Bunlardan birisi de, Bursa’da Yeni Asya Derneği tarafından 30 Nisan tarihinde Ulu Camii’de icra edilecek.

Telif ettiği eserleriyle ülkemizin medar-ı iftiharı olan Bediüzzaman, milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olmuştur. Dünya kurulduğundan bu yana devam edegelen iman-küfür mücadelesinde, iman cephesinde bir hareket olan Said Nursî Hazretleri’nin gayretleri ve faaliyetleri, ülkemizin ve insanımızın doğru İslâm’ı anlamasında projektör vazifesini deruhte etmiştir. Yeni nesilleri tehdit eden küfür ve imansızlık zehrine karşı, iman nurunun taptaze esaslarıyla, gönüllere İslâm’ın nurunu yayarak, “Ümitvar olunuz!” müjdesinin tahakkuku yolunda ümit dolu adımlarla devam etmiştir.

İslâm’ı, bir bütün olarak anlama ve anlatma maksadıyla telif edilen Risale-i Nur adıyla münteşir şaheserler; akılların, kalplerin ve ruhların tasvibine mazhar olmuştur.

Bu duygu ve düşünceler içinde, 30 Nisan 2023 tarihinde Bursa Ulu Camii’nde düzenlenecek mevlidde Nur talebelerinin yanı sıra, ehl-i imanla kucaklaşmak ümidiyle, Bursa Ulu Camii’de duada buluşalım inşallah...

30 Nisan Pazar günü Ulu Camii’de öğlen namazını müteakip yapılacak mevlide bütün ehl-i iman davetli. İnşallah ülkemiz genelindeki maddi-manevi sıkıntılı günlerin aşılmasına sebep olur.

Telif ettiği Kur'ânî eserleriyle, kalplerde bahar çiçeklerinin açılmasına vesile olan Üstadımız için Bursa’da okutulacak mevlidin maddi-manevi bahar manası taşıması ve gönülleri şenlendirmesi en büyük temennimiz.

Ülkemizin muhtelif bölgelerinde icra edilen Bediüzzaman mevlidleri gibi, Bursa Bediüzzaman Mevlidi de nuranî kucaklaşmaların tahakkukuna vesile olacaktır inşallah...

Bediüzzaman adına okutulan mevlidin manevî iklimi inşallah ülkemizdeki maddi ve manevi sıkıntıların izalesine de sebep olacaktır. Bursa’nın yanı sıra Van, Ankara ve Isparta mevlidlerinin tekrar okunmasına yol açacak Bediüzzaman mevlidleri, Nur Talebeleri ve ehl-i iman arasında kaynaşmaya sebebiyet verecek diye ümit ediyoruz.

Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ve bütün peygamberler, sahabeler, evliyalar olmak üzere, Bediüzzaman Said Nursî’nin ve manevî şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere okunacak mevlid-i şerife Türkiye’nin birçok ilinden, Bursa ve çevresi yerleşim birimlerinden katılımların yoğun olacağı da tahmin ediliyor.

Yeni Asya Bursa temsilciliğinin öncülüğünde Bursa Ulu Camii’nde okunacak Bediüzzaman mevlidinin bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.