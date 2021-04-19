AKP MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Meclis çalışmaları, iç ve dış gelişmeler ile koronavirüsle mücadele toplantının gündeminde öne çıkan konular olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık ediyor. Toplantı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.15'te başladı. Meclis çalışmaları toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs ile mücadele de görüşülecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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