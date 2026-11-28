Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın fon soygunun sorumluluğundan zamana yayarak sıyrılamayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “fon yolsuzluğunun siyasî sorumluları” Cumhurbaşkanı Yardımcısı başta olmak üzere bakanların 2,5 ay sonra toplu halde kameraların önüne çıkıp, hala ‘manipülasyon yapanın gözünün yaşına bakmayacağız’ diye açıklama yaptıklarını belirterek, “AKP’lilerin gırtlağına kadar içinde olduğu, kamu gücünün sistematik su-i istimal edilerek yapılan soygunun sorumluluğundan zamana yayarak sıyırabileceklerini zannediyorlar!” dedi.

Siyasî sorumluluk kimin?

Uysal, “Bürokratların Her birini siz atamışsınız, soyguna yol vermişsiniz, denetlememişsiniz, bu titan düzenine göz yummuşsunuz ve hala hiçbir şeyden sorumluluğunuz yok öyle mi!!! Tek bir soru sormak lazım; AKP’nin ’ceza hukukunda’ bu soyguna karışanların cezasının karşılığı görevlerden affını dilemek, Whatsapp gruplarından çıkarılmak, sonunda söz verildiği gibi 19 günün sonunda ev hapsine alınmak mıdır?” diye sordu.