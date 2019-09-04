AKP’nin eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının partiden ihraç edilmesini değerlendirdi. Temurci, "AKP Pelikan’ı meşrulaştıran, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü" dedi.

AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’nın kesin ihraç istemiyle partinin Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle ilgili açıklama yapan eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Şayet bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir" diye konuştu.

'İstişareyi itaat diye anlayanların aldıkları kararların hiç bir önemi yok'

Duvar'da yer alan habere göre, Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan Temurci, "AKP’yi değerlerinden uzaklaştıranlar parti içindeki son değerleri de tasfiye ediyorlar. Biz yaklaşık 6 aydır AKP içinde bir itiraz süreci başlattık. Bizim haykırışımız öze dönüş haykırışıydı. Karşılıksız kaldığını görüyoruz. Doğruları duyacak kadar cesareti olmayanların, istişareyi itaat diye anlayanların aldıkları kararların hiç bir önemi yok. Bu kararlar partinin AKP’lileştiğinin bir göstergesi. 2001 yılında partiyi kurduğumuzda lider oligarşisine karşı ortak akıl diyen bir AKP vardı. Maalesef dün alınan kararla AKP bu aklını kaybetmiş durumda."

'AKP ceza keserek sonuç alacağını düşünüyorsa yanılıyor'

"Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır,” diyen Temurci “Bizim tanıdığımız Erdoğan arkadaşlarını kucaklardı. Ben ve arkadaşlarım geçen süreçte AKP’nin kendi değerlerine, kendi mazisine sahip çıkmasını bekledik. Bekledik ki birileri kendini hesaba çeksin. AKP ceza keserek sonuç alacağını düşünüyorsa yanılıyor" ifadelerini kullandı.

Temurci, "Şayet bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir. Ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarımız, AKP’nin kendi mazisine sahip çıkmasını bekledi" dedi.

AKP tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Selim Temurci, "AKP Pelikan’ı meşrulaştıran, Perinçek’i kucaklayan bir hale dönüştü" dedi.