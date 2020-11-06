Biden: Demokrasi sabır gerektirir

ABD başkanlık seçiminde Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, “Demokrasi bazen çetindir ve bazen biraz sabır gerektirir, ancak bu sabır 240 yıldan uzun süredir bütün dünyanın imrendiği bir idarî sistemle ödüllendiriliyor’’ dedi.

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, Amerikan halkını seçim sonuçları konusunda sabırlı olmaya davet etti. Joe Biden, “Sayımın sonunda seçimin kazananı ilân edileceğimizden şüphemiz yok’’ dedi. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Delaware eyaletinde kısa bir açıklama yapan Demokrat aday Joe Biden, sözlerine yardımcısı Kamala Harris ile birlikte az önce koronavirüsü ve ekonomik kriz konusunda bilgilendirildiklerini söyleyerek başladı. ‘‘Oy kutsaldır, halkın iradesini sergiler’’ diyen Biden, ‘‘Amerikan Başkanı’nı da halkın iradesi belirler. Her oy mutlaka sayılmalı’’ diye konuştu. Biden, ‘‘Demokrasi bazen çetindir ve bazen biraz sabır gerektirir, ancak bu sabır 240 yıldan uzun süredir bütün dünyanın imrendiği bir idarî sistemle ödüllendiriliyor’’ dedi.

Demokratlar önde

ABD’de başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hangi adayın kazandığı belirsizliğini koruyor. Seçim sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Georgia’da Demokrat aday Joe Biden öne geçti. Washington Post’ta yer alan habere göre, oyların yüzde 98’inin sayıldığı eyalette, Biden 2 milyon 449 bin 371 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan Başkan Donald Trump, 2 milyon 448 bin 454 oy kazandı. Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda. Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Nevada, Arizona ve Georgia’da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Her şey değişebilir

Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Arizona, Nevada ve Georgia’dan alacağı toplam 33 seçici delegeyle, delege sayısını 286’ya çıkarıp seçimi kazanmak için gerekli asgari delege sayısı olan 270’e ulaşmış olacak. Trump, yarışı önde götürdüğü Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska’da kazanırsa toplam 38 seçici delegeyle 252’ye ulaşacak ve seçimi ikinci tamamlayacak. Yarışın başa baş olduğu eyaletlerdeki seçimlerin farklı sonuçlanması, delege aritmetiğini her iki aday lehine değiştirebilir.

Müslümanların oyu Biden’e

Amerİka-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), “2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi” başlıklı bir çalışma yayımladı. Buna göre, ABD’de yaşayan bir milyondan fazla Müslüman seçmenin oy kullanırken, bu oyların yüzde 69’u Biden’a, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a gitti. Öte yandan, İsrail Demokrasi Enstitüsünce gerçekleştirilen ankette de Yahudi seçmenin yüzde 63’ü Biden’a, yüzde 17 oranında da Trump’a oy verdiği tesbit edildi. Ankette Amerikalı Yahudilerin yüzde 42’sinin, Biden’ın iktidara gelmesi durumunda ABD - İsrail ilişkilerinin zayıflayacağını düşündüğüne de işaret edildi.