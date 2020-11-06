"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Biden: Demokrasi sabır gerektirir

06 Kasım 2020, Cuma 18:00
ABD başkanlık seçiminde Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, “Demokrasi bazen çetindir ve bazen biraz sabır gerektirir, ancak bu sabır 240 yıldan uzun süredir bütün dünyanın imrendiği bir idarî sistemle ödüllendiriliyor’’ dedi.

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, Amerikan halkını seçim sonuçları konusunda sabırlı olmaya davet etti. Joe Biden, “Sayımın sonunda seçimin kazananı ilân edileceğimizden şüphemiz yok’’ dedi. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Delaware eyaletinde kısa bir açıklama yapan Demokrat aday Joe Biden, sözlerine yardımcısı Kamala Harris ile birlikte az önce koronavirüsü ve ekonomik kriz konusunda bilgilendirildiklerini söyleyerek başladı. ‘‘Oy kutsaldır, halkın iradesini sergiler’’ diyen Biden, ‘‘Amerikan Başkanı’nı da halkın iradesi belirler. Her oy mutlaka sayılmalı’’ diye konuştu. Biden, ‘‘Demokrasi bazen çetindir ve bazen biraz sabır gerektirir, ancak bu sabır 240 yıldan uzun süredir bütün dünyanın imrendiği bir idarî sistemle ödüllendiriliyor’’ dedi.

Demokratlar önde 

ABD’de başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hangi adayın kazandığı belirsizliğini koruyor. Seçim sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Georgia’da Demokrat aday Joe Biden öne geçti. Washington Post’ta yer alan habere göre, oyların yüzde 98’inin sayıldığı eyalette, Biden 2 milyon 449 bin 371 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan Başkan Donald Trump, 2 milyon 448 bin 454 oy kazandı. Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda. Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Nevada, Arizona ve Georgia’da Biden ipi göğüslemeye daha yakın. 

Her şey değişebilir

Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Arizona, Nevada ve Georgia’dan alacağı toplam 33 seçici delegeyle, delege sayısını 286’ya çıkarıp seçimi kazanmak için gerekli asgari delege sayısı olan 270’e ulaşmış olacak. Trump, yarışı önde götürdüğü Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska’da kazanırsa toplam 38 seçici delegeyle 252’ye ulaşacak ve seçimi ikinci tamamlayacak. Yarışın başa baş olduğu eyaletlerdeki seçimlerin farklı sonuçlanması, delege aritmetiğini her iki aday lehine değiştirebilir. 

Müslümanların oyu Biden’e

Amerİka-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), “2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi” başlıklı bir çalışma yayımladı. Buna göre, ABD’de yaşayan bir milyondan fazla Müslüman seçmenin oy kullanırken, bu oyların yüzde 69’u Biden’a, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a gitti. Öte yandan, İsrail Demokrasi Enstitüsünce gerçekleştirilen ankette de Yahudi seçmenin yüzde 63’ü Biden’a, yüzde 17 oranında da Trump’a oy verdiği tesbit edildi. Ankette Amerikalı Yahudilerin yüzde 42’sinin, Biden’ın iktidara gelmesi durumunda ABD - İsrail ilişkilerinin zayıflayacağını düşündüğüne de işaret edildi.

AA

Etiketler: Biden, demokrasi, sabır
Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük risk 'gecekondu apartmanlar'

    Çiftçi tarladan çıkıyor

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor

    İzmir'de vefat edenler için Güney Afrika'da gıyabi cenaze namazı kılındı

    ABD'de gözler 6 kritik eyalette

    ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

    Gazze'den acil yardım çağrısı

    Türkiye'de 2 bin 436 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    'Orantısız cezalar esnafı çok zorluyor'

    AB, Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl daha uzatacak

    İzmir'de uzaktan eğitim 1 hafta daha uzatıldı

    Biden: Demokrasi sabır gerektirir

    Joe Biden, Pensilvanya'da öne geçti

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı

    Atina Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

    Nijerya'da yaklaşık 10 milyon kişi açlık tehlikesi altında

    Uşak'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    ABD'de Demokratlar Georgia'da öne geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri’yle son bulmuştur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Teröre ve İslamofobiye karşı Müslüman-Hıristiyan ittifakı
    Genel

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı
    Faruk ÇAKIR

    Neleri kaybettik?
    Genel

    Çiftçi tarladan çıkıyor
    Ahmet BATTAL

    “Sayı, başarı, sonuç” odaklı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir
    Yasemin YAŞAR

    BEŞ HARFLİLER

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.