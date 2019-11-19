Ekonomi iflâs noktasında

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘’Herkesin ‘Böyle gitmez’ dediği bir noktada Türkiye’nin mecburen üretim devrimi yapması gerekli’’ açıklamasını yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında konuştu. Perinçek, EYT’liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sayısının 700 bin ile 1 milyon 300 bin arasında olduğunu söylerken, bu meselede dengeli davranılmasını gerektiğini söyledi. Türk ekonomisinin borçlarıyla birlikte iflas noktasında olduğunu iddia eden Perinçek, çözüm teklifi olarak ‘üretim devrimi’ fikrini ileri sürdü.

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