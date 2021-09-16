Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuştu.

Cumhurbaşkan Erdoğan’ın yeniden aday olmak istediğine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bunun en önemli şartı bugünkü durumda erken seçime gitmek, bu yapılmazsa aday olamıyor. (…) aday olmak istiyorsa, erken seçimden başka çözümü yok. Erken seçim dediğiniz zaman, seçim tarihinden bir ay önce yapılan seçim de erken seçimdir. Bu da 2022 yılının sonu gibi görünüyor. Bu tarih neden önemli, çünkü Seçim Kanunu’nda değişiklik yapmak istiyorlar, bu değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Anayasa’ya göre üzerinden en az bir yıl geçmiş olması lâzım. Onun için Meclis açılır açılmaz bu gündeme gelecek ve büyük ihtimalle Ekim ayı içinde Seçim Kanunu’ndaki değişiklikleri belirleyecekler ve böylece önümüzdeki sene Ekim ayından itibaren erken seçim büyük ihtimalle yapılacak. Böyle bir seçime girmek istemez de alternatifsiz. Alternatif olağanüstü hale sığınarak seçime girmemektir. Alternatif olağanüstü hale sığınarak seçime girmemektir. Bu, zaten prestij kaybeden Cumhurbaşkanı’nın tamamen tükenmesi manasına gelir” ifadelerini kullandı.