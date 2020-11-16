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16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hukuku katleden kim?

16 Kasım 2020, Pazartesi
DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, “Hukuk gerekiyor, ama hukuku katleden kim?” diye sordu.

HABER: SEDAT SERDAR
sedatserdar@yeniasya.com.tr 

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı “Ortadan kaybolup sorumluluktan kaçamazsınız” diye eleştirdi. Babacan KHK mağdurları için ise iktidara, “İnsanların itibarıyla, şerefiyle, ekmeğiyle oynadınız” diye tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sakarya 1. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Babacan konuşmasında şu mesajları verdi:  

“İki senedir Hazine’nin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olur mu? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Ortadan kaybolmakla kurtulamazsınız. Bu milletin ödediği bedel, birilerinin ortadan kaybolmasıyla kalkmıyor.

“Bu millet size ülkenin tapusunu vermedi”

“Bu millet size ülkenin tapusunu vermedi. Yaptığınız her işlemin, imzaladığınız her evrakın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Birilerini gözden kaçırarak olan biteni unutturamazsınız. “Dün Sayın Erdoğan, partisinin genel başkanı şapkası başındayken, “hukuk devleti ilkesi”ni hatırlattı. Adeta bizim açıklamalarımızdan kopya çekmişler. Sanki hukuku çiğneyen kendileri değil! Kopyayı da eksik çekmişler. Bizim asıl nüshamızda hukuksuzluğu kimin yaptığı açıkça yazıyordu, o kısmını söylemiyorlar. Hukuk gerekiyor ama hukuku katleden kim?

“Haydi, hukuka uymaya, şeffaflığa başlayın”

“Haydi, hukuka uymaya, şeffaflığa başlayın: İhale mevzuatını değiştirin. İhaleleri şeffaf yapın. 180-190 defa bir kanun değişir mi? Üstelik bir istisna maddesiyle büyük projeleri yapılıyor. Serbest yarışma yok. Kimlerin vergi borçlarını niye sildiniz? Açıklayın şeffafça. Varlık Fonu’nu neden kurdunuz, oraya hangi şirketleri kattınız? Neden denetimsiz bıraktınız? Niçin bu fonu 63 milyar TL borca batırdınız?

“Daha dün Cumhurbaşkanı, kendi partisinin kaderi ile ülkenin kaderinin aynı olduğunu söyledi. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu ülke sizden de sizin partinizden de büyüktür. Bu milletin nice çalışkan, fedakar evlatları var. Bu milletin liyakat sahibi nice gençleri var. Dürüst ve işini bilen nice insanımız var. Sizden de partinizden de daha iyi yönetirler bu ülkeyi!

“Elinize bir çekiç almışsınız, her aykırı fikre çivi muamelesi yapıyorsunuz. Kalbinizdeki adalet endeksi, sadece kendiniz için geçerli. KHK’larla on binlerce insan mağdur oldu. İnsanların itibarıyla, şerefiyle, ekmeğiyle oynadınız.

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