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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İbrahim Kalın, Bolton ile görüştü

18 Temmuz 2019, Perşembe 17:32
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’yi ortak üretici olduğu F35 programından askıya alınması kararından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiştir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün (18 Temmuz) ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

ABD’nin, Türkiye’yi ortak üretici olduğu F35 programından askıya alınması kararından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiştir.  İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizilmiştir.

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç Yol Haritasının hayata geçirilmesi de ele alınmıştır.

Libya konusundaki son gelişmeler ele alınmış ve tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump’ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine vurgu yapılmıştır.

Son olarak ABD Başkanı Trump’ın ülkemize gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler konusu ele alınmıştır."

Etiketler: İbrahim Kalın, Bolton, görüşme
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