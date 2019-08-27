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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

İtalya'da siyasi krize Trump da dahil oldu

27 Ağustos 2019, Salı 20:26
İtalya'da hükümet krizi devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a yazdığı bir mesaj tartışma yarattı. Trump'ın, istifa eden Başbakan Giuseppe Conte'ye destek mesajı, İtalya'da "dış müdahale" yorumlarına neden oldu.

Trump tweet'inde "İtalya Cumhuriyeti'nin büyük saygı duyulan Başbakanı Giuseppe Conte için durum iyi görünmeye başlıyor. (Conte) İtalya'yı G-7'de güçlü biçimde temsil etti. Ülkesini çok seviyor & ABD ile iyi çalışıyor. Başbakan olarak kalması umulan çok yetenekli bir adam!" diye yazdı.

Hükümet krizine çözüm arandığı sırada gelen bu tweet, İtalyan gazeteci ve analistler tarafından "Conte'ye ABD'den destek" ve "uluslararası baskının göstergesi" olarak yorumlandı.

5 Yıldız Hareketi hakkında yazdığı kitaplarla tanınan gazeteci Jacopo Iacoboni, "5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti arasındaki görüşmelerde ağır bir aksaklık yaşanırken" gelen bu tweet', "gerçekten tuhaf" diye yorumladı. Iacoboni bunu bir "dış müdahale" olarak değerlendirdi.

Koalisyon görüşmelerini yakından takip eden La7 televizyonunun yorumcuları da Trump'ın bu mesajının "uluslararası baskı" olarak yorumlanabileceğine dikkat çekti.

Bazı analistler de Trump'ın tweet'inin, aslında hükümet formülünün bulunduğunu ancak henüz kamuoyuna açıklanmadığını gösteriyor olabileceğini belirtti.

İtalya'daki siyasi kriz uluslararası basında "dünyanın en çılgın krizi" olarak da anılmaya başlandı.

BBC Türkçe

Etiketler: İtalya, siyasi kriz, Trump
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