Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin çalışma ve değerlendirme toplantısında milletvekillerine seslendi. "Üzerimize düşen sorumluluklar var" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu kampında milletvekillerine, “Ağzımızdan yorulduk lafı kesinlikle çıkmayacak. Hak arayanlar, adalet arayanlar, halkın yanında olanlar yorulmaz” diyerek seslendi. “Saha çalışmalarına devam edin" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin çözülemeyecek bir sorunu olmadığını söyledi, “Sorunlar akılla çözülür, mantıkla çözülür birikimle çözülür, deneyimle çözülür daha da önemlisi planlama ile çözülür” dedi. "Her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız" CHP kampı, "2'nci yüzyıla doğru, doğru strateji" sloganı ile gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu sorumluluk vurgusu da yaptı, “Her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Sorumlulukla o bilinçle hareket etmek zorundayız” dedi. CHP kampında milletvekillerine halka bir araya geldiklerinde dikkat etmeleri gereken söylem ve olası tepkilere karşı nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin de eğitim verildi. CHP BOLU kampında en önemli gündem başlığında yeni anayasa çalışmaları vardı. Ekonomi ve dış politika alanında sunumlar gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine yeni yasama yılına ilişkin olarak önemli talimatlar verdi. Basına kapalı oturumlarda ise ekonomi, dış politika ve güçlendirilmiş parlamenter sistem sunumları yapıldı.

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