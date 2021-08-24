Millet İttifakı İl Başkanları bir araya geldi

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin Ankara il başkanları, CHP’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Selami Genel, buluşarak güncel siyasî gelişmeleri değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre; görüşmede, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin il başkanları, katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’e geçmiş olsun dileklerini iletti. İstişare toplantısında; kaotik bir duruma neden olmak ve bundan beslenmek amaçlı benzer tacizlerin Türkiye’nin her yerinde olabileceği, bütün siyasî parti örgütlerinin bu konuda daha hassas olması gerektiği vurgulandı. Ankara - Anka

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