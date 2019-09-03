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'Perinçek ile kol kola olanlar, kendi arkadaşlarının uyarılarına tahammül edemediler'

03 Eylül 2019, Salı 12:20
AK Parti'den ihracı istenen 4 kişiden biri olan Ayhan Sefer Üstün ihraç talebini değerlendirdi: Ne söylediysek Partinin ve Ülkemizin iyiliği için söyledik.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün bir açıklama yaptı.

“Hayatım boyunca doğruları söyleyip, dosdoğru olmaya gayret ettim. AKP kuruluş ilkelerinden uzaklaştığında da bunları önce içeride, sonraki aşamalarda dışarıda açık bir dille ifade ettim” diyen Üstün, “AKP kurucu ilkelerinden uzaklaşmamış olsaydı iyi niyetli yapıcı uyarılarımızı dikkate alırdı. Maalesef Perinçek ile kol kola olanlar, terörist başından dahi medet umanlar kendi arkadaşlarının haklı uyarılarına tahammül edemediler” ifadelerini kullandı.

İstişare edip tutumumuzu belirleyeceğiz

Üstün açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni Ömerler arayanlara önce siz Ömer olmalısınız dedik buna tahammül edemediler. Ne söylediysek Partinin ve Ülkemizin iyiliği için söyledik.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz tarafımıza iletilmiş yazılı bir tebligat yok. Bilahare Sayın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarımızla istişare edip bir tutum belirleyeceğiz.

Adaleti aradığımız Yeni Adli Yıl başında MYK kararı son derece adaletsiz bir karar olmuştur. “ Zulüm bizdense ben bizden değilim...” diyen Rachel’i rahmetle, minnetle anıyorum.

Bir hareket kendi Genel Başkanını, öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini, nereye doğru koştuğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

4 dönem milletvekilliği yapmıştı

Ahmet Davutoğlu’ya birlikte hareket eden Üstün 22, 23, 24 ve 26'ıncı dönemlerde Sakarya milletvekili olarak TBMM’de bulunmuştu. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanlığı da yapan Üstün’ün geçtiğimiz haftalarda Davutoğlu’nun Sakarya ziyaretini organize ettiği belirtiliyor.

 

Etiketler: AKP, MYK, siyaset, çöküş, Ayhan Sefer Üstün
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