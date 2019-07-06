Sistem tıkandı

Yeni sistemde, ‘Güçlü Meclis, güçlü Hükümet’ denirken tam aksine son derece güçsüz bir Meclis yapısıyla karşı karşıya kalındığını belirten AKP Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, “Gelinen noktada sistem tıkanmış görünüyor” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından yayınladığı 15 sayfalık “manifesto” ve AKP’nin yenilenen 23 Haziran İstanbul seçimlerini kaybetmesinin ardından sistem tartışmaları hız kazandı. Katıldığı çeşitli programlarda eleştirilerinin dozunu arttıran Davutoğlu’nun yeni bir parti kuracağı iddiaları dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları da “Benzer olayları geçmişte yaşadık. Şimdi tarih oldular. Bunları çok dert etmiyoruz” şeklinde oldu. Davutoğlu’nun sistem eleştirilerine en sert tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Haftalık olağan grup toplantısında yeni parti iddialarına geniş bir yer ayıran Bahçeli, Davutoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili “Eski Başbakanın sistem eleştirileri talihsizliktir, trajikomiktir” dedi. Davutoğlu’nun Elazığ’daki konuşmasında “Bugün susma vakti değildir” sözlerini de hedef alan Bahçeli, “Ya yeni bir hal ya da izmihal” diyen zatın “bugün susma vakti değildir” demesi manidardır. Bugüne kadar sanki hiç konuşmamış birisi gibi sızlanan eski siyasetçinin ülkenin başına ne çoraplar ördüğü ortadadır” dedi.