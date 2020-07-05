CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasinin, adaletin olmadığını, yargının vesayet baskı altında olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, VOA Türkçe’ye konuştu. Gündemle ilgili sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili “Bir kişinin konumu ne olursa olsun, ister sade vatandaş, isterse bir siyasi partinin genel başkanı olsun siyasi görüşlerinden dolayı tutuklanmasını asla doğru bulmam. Hele de 21’inci yüzyılda. Bir siyasî partinin genel başkanı, eline silah alıp birisini öldürmemiş, sokağa çıkıp insanları dövmemiş, bir yere bomba atmamış. Bir kişi düşüncelerini söylemiş. Siz düşüncelerini söyledi diye bir kişiyi yakalayıp haksız, hukuksuz şekilde mahkemelerce tahliye kararı vermesine karşın, bir başka dâvâ uydurup onu içerde tutuyorsanız, bu Türkiye’de demokrasinin olmadığını, adaletin olmadığını, yargının vesayet altında ve baskı altında olduğunu gösteriyor. Gerçek bu” dedi.

Avukatların ne günahı var?

İktidarın gazetecileri de vesayet altına aldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Son barolar olayında da bir fotoğraf vardı: Polislerce etten örülmüş bir duvar ve önünde yerde oturan avukatlar. Şimdi bu fotoğrafı dünyanın hangi ülkesinde gösterirseniz gösterin, bu fotoğraf hangi ülkeye ait Türkiye’ye ait, akla ilk gelen düşünce Türkiye’de demokrasi yok. Bu iktidar ayağına kurşun sıkarak, bu tabloyu bütün dünyaya gösteriyor. Avukatların ne günahı var? Hiçbir günahı yok. Hapishanelerde gazeteciler var haber yaptıkları için, aslında bütün dünyanın bildiği haberi bizim halkımız öğrenmesin, gazeteci gazetecilik görevini yerine getirmesin diye. Sadece Saray’ın istediği haberleri haber yapsın, ben onu besleyebilirim, paralar verebilirim, yönetim kurulu üyelikleriyle büyük maaşlar verebilirim. Yeter ki benim istediğim haberleri yapsın, beni göklere çıkarsın” ifadelerini kullandı.

Bu bir baskı düzenidir

Gazeteciliğin “iktidarın istediği haberleri yapmak” olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Gazetecilik halk adına gücü sorgulamaktır. İktidarı sorgulamaktır. Yeri geldiğinde muhalefeti sorgulamaktır. Gazetecinin görevi budur, aksi halde ona zaten gazeteci denilmez. Ben de zaten iktidarı sürekli öven insanlara gazeteci değil Saray’ın beslemeleri diyorum ve de haklıyım. Hiç kimse de kalkıp, “Bana besleme dedin” diye dava açmıyor açamıyor. O nedenle hapishanelerinde gazeteciler, sivil toplum örgütleri yöneticileri, Harp Okulu öğrencileri, avukatlar olan, siyasi düşünceleri dolayısıyla insanların haksız, hukuksuz mahkum edildiği bir düzen demokratik bir düzen değildir. O düzen, dikta yönetimi özlemi içinde olanların düzenidir. Bir baskı düzenidir” şeklinde konuştu.

Birlikte hareket etmeliyiz

“Türkiye’yi faizcilere teslim ediyorlarsa benim kadar AK Partili de rahatsız olması lazım” diyen Kılıçdaroğlu, şu şekilde devam etti: “Dolayısıyla HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, MHP, AKP diye bir ayrım ile değil her siyasî partinin amacı nedir, iktidar olmaktır. Her siyasî parti vatandaştan oy ister. Bunları partiler bağlamında bir araya getirdiğinde, tabanları da sanki yüzde yüz liderlerince söylendiği gibi hareket edecek diye bir kural yoktur. Demokrasiden yana olan bütün güçlerin ortak, birlikte hareket etmesi lazım. Ayrışmaya değil, bölünmeye değil birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bu çerçevede bakıyoruz.”