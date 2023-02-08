"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gazap içinde rahmet cilvesi

Risale-i Nur'dan
08 Şubat 2023, Çarşamba
(Dünden devam)

MASUMLARIN O MUSİBET İÇİNDE YANMASI NEDENDİR?

Dördüncü suâl: Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve keffâretü’z-zünubdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder?

Yine manevî cânibden elcevap: Bu mesele sırr-ı kadere taallûk ettiği için Risale-i Kader’e havale edip, yalnız burada bu kadar denildi:

“Vettekû fitneten...” [Enfal Suresi: 25] Yani, “Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar.”

Şu ayetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dâr-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif, iktiza ederler ki, hakikatler perdeli kalıp, tâ müsabaka ve mücahede ile, Ebu Bekirler a’lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i sâfilîne girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile manevî terakkî kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı.

RAHMET VE ADALETTEN HİSSELERİ NEDİR?

Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek, hikmet-i İlâhiyece lâzım geliyor; acaba o bîçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir?

Bu suâle karşı cevaben denildi ki: O musibetteki gazab ve hiddet içinde, onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fânî malları, onların hakkında sadaka olup, bâkî bir mal hükmüne geçtiği gibi, fânî hayatları dahi bir bâkî hayatı kazandıracak derecede, bir nevi şehadet hükmünde olarak, nisbeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimî bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında, ayn-ı gazab içinde bir rahmettir.

(Devamı var)

Sözler, s. 199

Devamını okumak için tıklayınız

LÛ­GAT­ÇE:

LÛ­GAT­ÇE:

adaletullah: Allah’ın adaleti.

a’lâ-yı illiyyîn: yücelerin en yücesi.

ayn-ı gazab: Allah’ın gazabının ta kendisi.

cânib: yön, cihet.

dâr-ı teklif ve mücahede: Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olunan ve nefis ve şeytanla mücadele edilen imtihan yurdu.

esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı.

keffaretü’z-zünub: günahlara karşılık verilen ve onları affettiren ceza.

şehadet: şehitlik.

taallûk etmek: alâkalı olmak, ilgili olmak.

terakkî: yükselme, ilerleme.

Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ENKAZIN ÇIĞLIĞI SESSİZ, NEREDESİNİZ?

    10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 8 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı

    TBMM'deki partilerden ortak bildiri: "Vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz"

    40 saat sonra enkazdan çıkarılan ikiz bebekler büyük bir şükre, teselliye ve sevince vesile oldu

    Sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulmalı

    Enkazda ağlayan bebek, annesi ile iki kişinin kurtarılmasına vesile oldu

    Onbinlerce insan per perişan

    11 bin bina yıkıldı

    İTO: İlk aşamada 25 yardım tırı deprem bölgesine gidiyor

    Hatay'da 5 yaşındaki Sidra'dan müjdeli haber

    AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş ile eşi, kardeşi, yengesi, 1 torunu ve 2 yeğeninin de cenazesine ulaşıldı

    "3549 vefatımız, 22168 yaralımız var" - 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararı alındı

    Türkiye'ye ve Suriye'ye Katar'dan 10 bin konteyner ev gönderilecek

    DSÖ: Tarifi imkansız bu acı gününde Türkiye'nin yanındayız

    Türkiye'ye Avrupa'daki 19 ülkeden yardım ekibi gönderildi

    Suriye'de deprem sebebiyle vefat edenlerin sayısı 1602'ye yükseldi

    Konya Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "Özel araçlarla yola çıkmayın"

    Madenciler de arama kurtarma çalışmalarına katıldı

    30 saat sonra dökülen sevinç gözyaşları: ''Herkesin kurtulmasını diliyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17 Ağustos’tan 6 Şubat’a
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beş asır sonraki sarsıntı
    Risale-i Nur'dan

    Gazap içinde rahmet cilvesi
    Genel

    10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 8 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı
    Süleyman KÖSMENE

    Deprem illerimizi sımsıkı saralım
    Faruk ÇAKIR

    Deprem yarasına merhem
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ENKAZIN ÇIĞLIĞI SESSİZ, NEREDESİNİZ?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman siyasi ölçüleri verir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.