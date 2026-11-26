İkinci Mebhas

İnsanın saadet ve şekàvetine medar Beş Nükteden ibarettir. İnsan, ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet câmi’ bir istidat verildiği için esfel-i sâfilînden tâ a’lâ-yı illiyyîne, ferşten tâ Arşa, zerreden tâ şemse kadar dizilmiş olan makamata, merâtibe, derecata, derekâta girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış, nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mu’cize-i kudret ve netice-i hilkat ve acube-i sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakkî ve tedennîsinin sırrını Beş Nüktede beyan edeceğiz.

Birinci Nükte

İnsan, kâinatın ekser envâına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyâcâtı âlemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi, Cemîl-i Zülcelâl’i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, berzaha göçmüş yüzde doksan dokuz ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebedîden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer-i acâib olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak’ın dergâhına ilticaya muhtaçtır.

İşte şu vaziyette bir insana hakikî ma’bud olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nâzır, her mekânda hâzır, mekândan münezzeh, aczden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemal, bir Hakîm-i Zülkemâl olabilir. Çünkü nihayetsiz hâcât-ı insaniyeyi ifa edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, ma’budiyete lâyık yalnız Odur.

İşte ey insan! Eğer yalnız Ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan, o vakit, iyilik ve icad cihetinde, arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin; şer ve tahrip cihetinde, dağdan daha ağır, taundan daha muzır olursun.

Sözler, 23. Söz, s. 356

LUGATÇE:

acube-i sanat: hayret uyandıran sanat eseri.

ahsen-i takvim: en mükemmel ve en güzel biçim.

a’lâ-yı illiyyîn: en yüksek mertebe.

Arş: göğün en yüksek katı, en yüksek manevî makam.

esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı.

ferş: yeryüzü, dünya.

istinkâf: yüz çevirme, geri durma.

mu’cize-i kudret: Allah’ın kudretinin mu’cizesi.

netice-i hilkat: yaratılışın neticesi.

sukut: düşme, aşağı inme.

suud: yukarı çıkma, yükselme.

şekàvet: belâ ve zillete düşmek, sıkıntıda kalmak.

tedennî: daha kötü bir dereceye düşme, gerileme.

terakkî: ilerleme, gelişme.

ubudiyet: kulluk.

