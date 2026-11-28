İKİNCİ NÜKTE

İnsanda iki vecih var:

Birisi, enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nâzırdır.

Diğeri, ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar.

Evvelki vecih itibarıyla öyle bir bîçare mahlûktur ki, sermayesi, yalnız ihtiyârdan bir şa’re (saç) gibi cüz’î bir cüz-i ihtiyârî ve iktidardan zayıf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O hâliyle beraber, kâinatın tabakàtında serilmiş hadsiz envâın hesapsız efradından nazik, zayıf bir ferd olarak bulunuyor.

İkinci vecih itibarıyla ve bilhassa ubudiyete müteveccih acz ve fakr cihetinde, pek büyük bir vüs’ati var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesim bir fakr dercetmiştir—tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınâsı nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerîm bir Zatın hadsiz tecelliyatına câmi’ geniş bir âyine olsun.

Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki, o çekirdeğe Kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Tâ ki, toprak altında çalışıp, tâ o dar âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine girip, Hâlık’ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine lâyık bir kemâl bulsun. Eğer o çekirdek, sû-i mizacından dolayı, ona verilen cihazat-ı maneviyeyi, toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarf etse, o dar yerde, kısa bir zamanda, faydasız tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek, o manevî cihazatını, [“Daneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah.” (En’am Suresi: 95)]’nın emr-i tekvînîsini imtisâl edip, hüsn-ü istimal etse, o dar âlemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla, küçücük cüz’î hakikati ve ruh-u manevîsi, büyük bir hakikat-i külliye suretini alacaktır.

İşte aynen onun gibi, insanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş...

Sözler, 23. Söz, s. 358

LUGATÇE:

emr-i tekvînî: yaratma emri.

enaniyet: benlik; gurur, kibir.

Fâtır-ı Hakîm: her varlık türünü farklı yapıda ve belirli bir amaca yönelik yaratan Allah.

Ganiy-yi Kerîm: kimseye muhtaç olmayan, sonsuz ikram ve gerçek zenginlik sahibi Allah.

Hâlık: yoktan yaratan Allah.

kesb: kazanma, edinme.

mevadd-ı muzırra: zararlı maddeler.

ubudiyet: kulluk.

şule: alev.

tevdi: emanet olarak bırakma.

vüs’at: genişlik.

