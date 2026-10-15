"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Hutuvat-ı Sitte gibi eserlerimle İngilizlerin başlarına vurdum

Risale-i Nur'dan
15 Ekim 2026, Perşembe
Harb-i Umumîde gönüllü alay kumandanı olarak iki sene çalıştım, çarpıştım. Ordu Kumandanı ve Enver Paşa takdiratı altında, kıymettar talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yaralanıp esir düştüm.

Esaretten geldikten sonra, Hutuvat-ı Sitte gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp, İngilizlerin İstanbul’a tasallutu altında, İngilizlerin başlarına vurdum. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim.

İşte onlar da bana, o yardım cezasını böyle veriyorlar. Üç sene Rusya’da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı, burada bu dostlarım bana üç ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanı suretinde, Kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde, beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan doksan esir zabitlerin kısm-ı ekserîsine ders veriyordum. Bir defa Rus kumandanı geldi, dinledi. Türkçe bilmediği için, siyasî ders zannetti, bir defa beni men etti; sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Ben imamlık yapıyordum. Hiç müdahale etmediler, ihtilâttan men etmediler, beni muhabereden kesmediler.

Halbuki bu dostlarım, güya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat-i imaniyelerine uğraştığım adamlar, hiçbir sebep yokken, siyasetten ve dünyadan alâkamı kestiğimi bilirlerken, üç sene değil, belki beni altı sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar, ihtilâttan men ettiler. Vesikam olduğu halde dersten, hatta odamda hususî dersimi de men ettiler, muhabereye set çektiler. Hatta vesikam olduğu halde, kendim tamir ettiğim ve dört sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için –daimî cemaatim ve ahiret kardeşlerim– mahsus şu üç adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. Hem istemediğim halde birisi bana iyi dese, bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor, nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor, amirlerinden iltifat görmek için beni taciz ediyor.

İşte böyle vaziyette bir adam, Cenab-ı Hak’tan başka kime müracaat eder? Hâkim, kendi müddei olsa, elbette ona şekva edilmez. Gel, sen söyle, bu hale ne diyeceğiz?

Sen ne dersen de, ben derim ki: Bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kâfirden eşeddir. Onun için, kâfir Rus’un bana çektirmediğini çektiriyorlar.

Hey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis, lillâh için olmamış ki aksü’l-amel oluyor; siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrada sizinle görüşeceğiz.

Mektubat, 16. Mektub, s. 92

Okunma Sayısı: 386
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı!

    Şehir Plancıları Odası: "Sebep, rant odaklı politika"

    41 yıl sonra İstanbul'da rekor yağış

    Yapay zekâya uluslararası denetim çağrısı

    Türkiye yasağa kayıtsız kalmadı

    İstanbul'daki sağanak sebebiyle 2 kişi öldü

    Fatih'te bir çocuk selde elektrik akımına kapılarak öldü

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 53 il için meteorolojik uyarı

    Fon vurgunu parasıyla İstanbul’da 600 bin konut yapılırdı

    Bölge barolarından ortak deklarasyon: Hukuk ve hürriyet vazgeçilmezdir

    Hür basın Türkiye’nin teminatıdır - Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki yağdı

    Fenerbahçe, Aston Villa'ya farklı mağlup oldu

    Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi

    IMF: Küresel borçta tehlike çanları çalıyor

    İstanbul Havalimanı’nda Riyad alarmı: Tüm uçuşlar askıda

    İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi

    İstanbul'da eğitime bir gün ara

    Hürmüz'de gerilim! İki gemi vuruldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Halk TV Açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fatih'te bir çocuk selde elektrik akımına kapılarak öldü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 53 il için meteorolojik uyarı
    Genel

    İstanbul Havalimanı’nda Riyad alarmı: Tüm uçuşlar askıda
    Genel

    Hür basın Türkiye’nin teminatıdır - Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki yağdı
    Genel

    Fon vurgunu parasıyla İstanbul’da 600 bin konut yapılırdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    IMF: Küresel borçta tehlike çanları çalıyor
    Genel

    Bölge barolarından ortak deklarasyon: Hukuk ve hürriyet vazgeçilmezdir
    Genel

    Türkiye yasağa kayıtsız kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.