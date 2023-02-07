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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Dindara cepheden vuran dindara

Ahmet BATTAL
07 Şubat 2023, Salı
Kırmızı kitapları okuyup sahiplendiğini iddia eden ve AKMHP iktidarının dine faydasının dine zararından fazla olduğunu düşündüğü için iktidarın devamından yana olan bir dindar…

Kırmızı kitapları okuyup sahiplendiğini iddia eden ve AKMHP’nin dine zararının dine faydasından fazla olduğunu düşündüğü için iktidardan gitmesi gerektiğini ve bunun da bugün için ancak makul rakibin ve hatta -kim olursa olsun- “kazanabilecek rakibin” desteklenmesi ile olacağını düşünen diğer bir dindara…

Ne diyebilir?

-“Fikrin yanlıştır” diyebilir.

-“Dikkat et, vebalin var, ahirette karşılığı ağır olur” diyebilir. 

Hatta “din düşmanlarına alet oluyorsun” diyebilir.

Ama aynı şeyleri karşıdan da duymaya hazır olmak kaydıyla… 

Çünkü dindarlar için siyaset müsabaka alanıdır ve öyle olmalıdır. Dindarlar birbirinin tercihine “tercihlerden bir tercih” olarak bakar ve bakmalıdır. 

O halde o dindar o dindara ne diyemez?

“Şucusun, bucusun, teröristsin, …öcüsün” ya da “vatan hainisin, din düşmanısın” veya “cehennemliksin” diyemez. 

Çünkü garazdan beslenen ve “hayır ve şer” esasına dayanan “cephe siyaseti” tehlikelidir ve uhuvvet prensiplerine zıttır. İşte delili: 

“… garazkârâne tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona—hâşâ—lânet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Câ-yı dikkat bir hadise: Bir zaman, bu garazkârâne tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki, mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhâlif bir âlim-i salihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârâne medhetti. İşte, siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, …”

Kırmızı Kitaplar dairesinin içinden yetişen merhum “sakallı hoca”lardan birinin yetiştirip armağan ettiği “sakalsız hoca”(!)lardan olup “hukukçu profesör” ve “kurucu rektör” unvanlarını da kullanan ve hatta 15 Temmuz 2016 sonrası TBMM’de kurulan “darbenin iç yüzünü araştırMAMA” komisyonuna “en hakiki öznurculuk eksperi” tavrını takınarak brifing veren iki hocadan biri olan “bir hoca” geçen günlerde şöyle bir tweet attı:

“Başkanlık görüşüm şudur: ben de üstadım gibi derim: Bence yol ikidir: Terazinin iki kefesi gibi; birinin hafifliği, ötekinin ağırlığı yerine geçer. Ben tokadımı, Kılıçdaroğlu ile beraber Erdoğan’a, Gülenist Akşener ile beraber Kurtulmuş’a vurmam. Nazarımda, vuran da alçaktır.”

Bu cümle Bediüzzaman’ın Birinci Cihan Harbinden sonra söylediği şu cümleden kinaye idi: 

“Ben tokadımı, Antranik ile beraber Enver’e, Venizelos ile beraber Said Halîm’e vurmam. Nazarımda, vuran da sefildir.”

Bediüzzaman, bu ilkesel duruşuyla, devletin taraf olduğu bir savaşta karşı cepheyi ve o cephenin siyasi-askerî temsilcilerini İslam Devletinin temsilcileriyle bir seviyede veya aynı cephede görenleri eleştiriyordu. 

Yani konunun demokratik sistemdeki iç siyasi tercihlerle ve muhalefet hakkı ile bir ilgisi yok. Ama bizim “hoca” tepe tepe kullanıyor ve farklı siyasi tercih sahibi dindarları “bile” alçaklıkla itham ediyor.

Eskilerin “kıyas-ı maalfârık” dediği durum bu olsa gerek. 

Kendisini cephede sanıp Uhuvvet Risalesi’ni görmezden gelmek, “acemi bir talebe” için ilginç olur. Ama siyasi refikini rakip ve rakibini de hasım yapıp alçaltan bir “Hoca” için bu olsa olsa rutin bir alçalma(!) olur. 

Konuyla ilgili önceki üç yazımızın linkleri:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/antranik-ne-taraftaysa_447924

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/ikinci-adamsiz-tek-adam-rejim

http://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/vatanseverlik-kaliplari_376100

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