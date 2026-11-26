Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen 600 olan milletvekili sayısının, verimsizliği azaltmak gerekçesiyle düşürülmesini isteyenler var.

Nüfusu yüz milyona doğru giden bir ülkede bu sayı aslında yüksek sayılmayabilir. Zaten verimlilikle sayı arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu iddia etmek her zaman kolay olmayabilir.

Ama Meclisteki verimsizlik ve bilhassa kanunlaştırma faaliyetlerinin teknik kalitesizliği, insanların haklı eleştirilerine sebep oluyor.

Kanunlar bir devlet mekanizması kurar. Bu mekanizmanın verimli işleyebilmesi için, bileşenlerinin bir fabrikanın çarkları ve dişlileri gibi uyum içinde çalışmaları gerekir.

Yüzlerce kanun içinde (ve bu kanunların alt düzenlemeleri içinde) bu ahengi yakalamak, hukuk ve sistem alanında ciddi bir bilgi birikimi ve devlet tecrübesi de gerektirir.

Tek Meclisli Sistem 1982’den bu yana bu kaliteyi yakalamakta zaten zorlanıyordu.

Bilhassa 2017’deki CHS ile beraber Bakanlar Kurulu’nun TBMM’ye “kanun tasarısı” sevk etmesi uygulaması kaldırılıp da sadece milletvekillerinin bir inisiyatifi olarak “kanun teklifi” ile yetinilince bu alanda da kalite düştü.

Üzerine bir de bilhassa iktidar milletvekillerinin kendilerini ve eş ve dostlarını kayırmaları ve devletten ve kamudan haksız şekilde nemalanmaları eklenince milletin arşa yükselen âhuferyatları ve eleştirileri haklı görünüyor.

Son fon vurgunu da bu konuda adeta “tüy dikti”. Ama verimlilik ve Meclis kalitesi için kanaatimizce çözüm sayıyı azaltmak değil.

Bizim öteden beri teklifimiz Çift Meclis Sistemine geri dönülmesi. Anlatalım:

Osmanlı Devleti meşrutiyette üç mühim şuraya istinat ediyordu: Meclis-i Ayan, Meclis-i Mebusan ve Şura-yı Devlet.

İlk ikisi 1876 Anayasasında Osmanlı Umumi Meclisini teşkil ediyordu. Adına meşrutiyet denilen demokrasi bu iki-üç meclise dayanıyordu. 1919 sonrasında İstiklal Harbi kumandanları ve kurucu irade bir tercih yaptı:

Bunlardan birincisini yani Ayan (Ağayân) Meclisini Padişahla birlikte İstanbul’da bıraktı. Cumhuriyet manasına da muvafık olarak, sülale imtiyazı esasına dayanan beyliği, ağalığı vs. terk etti. Bizce iyi de etti.

Meclis-i Mebusanı ise Ankara’ya aldı, dönüştürdü ve BMM (sonra TBMM) yaptı. (Daha sonra Şura-yı Devlet’i de dönüştürüp Danıştay yaptı) .

Tek Meclisli Sistemin (ve bilhassa dar bölgeli seçim sisteminin) sakıncaları, özellikle 1950’de demokrasiye yeniden geçildikten sonra iyice ortaya çıktı.

Bunun üzerine 1961 Anayasası ile dar bölge sisteminden vazgeçildiği gibi Millet Meclisi ve Senato’dan oluşan iki kanatlı Çift Meclis Sistemine de geri dönüldü.

Kanunlaştırmanın kalitesini artıran bu sistem esasen dünyada çok sayıda ülkede uygulanıyor. Rusya, ABD, İngiltere... Ve bu sistemin monarşi/cumhuriyet ayrımı ile bir alakası yok.

Bu çiftli sistem Türkiye’de de yasama faaliyetinin kalitesini artırdı.

Hatta 1961 Anayasası bununla da yetinmedi ve kanunların anayasaya uygunluğu hususunda ilave bir denetim mekanizması olarak Anayasa Mahkemesi’ni kurdu.

AYM’nin TBMM karşısındaki konumu hakkında şu makalemize bkz:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/kuvveti-farkli-iki-tbmm-ve-aym_552860

Ancak 12 Eylül 1980 Darbesini yapanların yazdırdığı ve halka dayattığı 1982 Anayasası bu çiftli yapıyı ve senatoyu, yasamayı yavaşlattığı ve işleyişi karmaşıklaştırdığı gerekçesiyle kaldırdı.

İşte, bugünkü derbederlikler ve tıkanıklıklar, kısmen bu değişikliğin ve bilhassa CHS denilen ucubenin eseri.

Doğru planlanmış bir Senatonun varlığı kanaatimizce demokrasinin kalitesini artıracaktır.

Demokratların bu hususları da nazara almasını dileriz...