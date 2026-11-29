Fon Yolsuzluğu soruşturmalarında kimlere nasıl ulaşılıyor ve kimler neden soruşturuluyor bilemiyoruz.

Sebebi açık: Hem kamuoyuna kişi bazında bilgi verilmiyor ve hem de bilhassa muhalif medya yargı operasyonlarıyla kör ve topal bırakılmış durumda. Muvafık medyanın haber verme aracı değil “ağam bizle eğleniyir” nevinden eğlence vasıtası olmasına millet zaten alıştı.

Ancak bu soruşturma vesilesiyle gerçek bir arınma süreci ve “temizeller operasyonu” yapılmadığı da açık. Zira soruşturmaların “mümkün olduğu kadar dar alanda” yürütüldüğü hususu genel bir kanaat durumunda. Eğer iş doğru yapılacaksa birkaç husus öne çıkıyor:

Birincisi; savcıların fon krizi patlamadan kısa süre öncesinden itibaren kendi bölgelerinde yaşanmış şüpheli ölümleri ve açık intiharları incelemesi lazım.

Bilhassa küçük-büyük işadamları ve borsa yatırımcıları bu dönemde intihar etmiş ise arkasında hangi sebeplerin bulunduğu önemli.

Mesela Ankara’da bir üniversitenin hastane binasının yenilenmesi işini üstlenen ve işin çoğunu bitirmişken bu kriz sonrasında intihar eden işadamının intiharının sebebini oluşturan iş ilişkileri ve fon bağlantıları araştırılmalı ki intiharın arkasındaki sebepler üzerinden gidilerek suçlara ve suçlulara ulaşılabilsin.

Örnekler çoğaltılabilir.

İkincisi bankalardan nakit çeken işadamlarının takibi meselesi.

Tamam, bankada nakit bulundurmak da bankadan nakit parasını çekip evinde bulundurmak da suç değil ve olamaz. Kimse bankaya mecbur değil, bankaya güvenmek zorunda değil. Kendi servetini kendisi kendi kasasında saklayabilir. Dolayısıyla bankalardan yüklü nakit çekip yatırmalar sıradan kişiler için tek başına herhangi bir suç delili değil.

Ancak işadamları için aynı durum geçerli değil. Zira onlar ticari defter tutmak zorundalar ve kasa hareketlerini de bu defterlere kaydedip gerekçesini belgelemek zorundalar. Kayıt dışı iş yapıyorlarsa arka planında ne olduğu önemli hale gelir.

Üçüncüsü de bir kamu görevlisi yüksek paralarla oynuyorsa bu durum para hareketleri üzerinden görülebiliyor demektir. Bu durumlarda kamusal denetim sisteminin de savcıların da alarm zilleri çalmalı.

Bu konularda savcıları harekete geçirmek muhalefetin vazifesi.

Ama aslında bunlara bile gerek yok. Zira savcılar şikâyet ya da ihbar beklemeden resen hareket etmeye mecburlar. Elbette, sadece kâğıt üzerinde değil hakikatte de siyasetten bağımsız ve tarafsız iseler.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın geçen günlerde açıkladığı ve Ali Babacan’dan Gültekin Uysal’a kadar birçok muhalif liderin de destek verdiği “siyasî ahlâk manifestosu”nun izini sürmek dahi yeterli.

Manifestonun şu cümlesi ufuk açıcı: “Ahlâkla temizlenen siyaset adaletle kalkınan devleti doğuracaktır!”

Biz ekleyelim:

Bu temizlik işindeki temizlik görevlileri, uyanık ve müteharrik-i bizzat durumunda olan savcılar ve “kızım Fatıma bile olsa ...” diyebilen adil hâkimlerdir.

Onlar öne çıkmalı. Hak ve ahlâk namına.