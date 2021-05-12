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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

14'ü çocuk, 5'i kadın: İsrail'in saldırılarında Şehit sayısı 56'ya yükseldi!

12 Mayıs 2021, Çarşamba 18:44
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedildi.

Sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktalar vuruldu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.

Batı Şeria'da 39 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emani Serahne, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenlediğini söyledi.

Serahne, Nablus kentinde Hamas yetkilisi Yasir Berdesavi ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

Kalkilya kentinde de bazı evlere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Hamas mensupları ve aktivistleri gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti de İsrail güçlerinin Batı Şeria genelinde gece saatlerinden itibaren 39 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Öte yandan, Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Dimona kentine 15, Aşdod kentinde de 50 roket atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Gazze açıklarındaki Siyonistlere ait gaz platformuna da roket atışları gerçekleştirdik." denilen açıklamada, söz konusu gaz platformuna atılan roket sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail, Kassam Tugaylarının Gazze'den fırlattığı roketlerin can kaybına veya maddi hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

AA

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