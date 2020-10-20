Atina, AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını istiyor

Yunan basını, Atina'nın Avrupa Komisyonu'ndan, Ankara’nın "devam eden provokasyonları" nedeniyle Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını askıya almayı düşünmesini istediğini yazdı.

Devlet haber ajansının (ANA-MPA) diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Başkanı Oliver Varhelyi'ye yazdığı mektupta, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik devam eden yasadışı davranışını onaylamama mesajı olarak Komisyon'un Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını değerlendirmesi gerektiğini" yazdığı belirtildi. Dendias'ın mektubunda ayrıca Türkiye'nin "öngörülemeyen tarifeler uygulayarak AB-Türkiye gümrük birliğini tek taraflı olarak ihlal etmeye devam ettiği" yönünde ifadeler kullandığı söylendi. Euronews Türkçe

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