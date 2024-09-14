Bu savaşa daha nereye kadar izin vereceğiz?

Fransa eski Başbakanı Dominique de Villepin, Gazze’de devam eden insanlık krizine ve Fransa hükümetinin ve Fransız medyasının sessizliğine sert tepki gösterdi.

Villepin, “40 bin ölü var ve bu uydurma bir rakam değil. Haber almak için Google’a başvurmak zorunda kalıyorum, bu büyük bir skandal” sözleriyle Gazze’deki trajediye dikkat çekti. Fransa’nın eski başbakanlarından Dominique de Villepin, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına sessiz kalınmasına ve bu konunun Fransa medyasında neredeyse hiç yer bulamamasına sert eleştirilerde bulundu. Villepin, Fransa Inter radyosuna verdiği bir röportajda, Gazze’deki durumun “en büyük tarihi skandallardan biri” olduğunu ifade ederek, bu meseleye gereken önemin verilmediğini vurguladı.

‘İSRAİL GAZZE’Yİ CEHENNEME ÇEVİRDİ’

De Villepin, bu durumun köklerinin uzun yıllar öncesine dayandığını vurgularken, 2006’dan bu yana Gazze’nin bir “açık hava hapishanesi” haline geldiğini ve burada yaşananların, bölgeyi adeta cehenneme çevirdiğini söyledi. İsrail’in güvenliğinin ancak bağımsız bir Filistin devleti ile sağlanabileceğini savunan Villepin, bu durumun sürdürülemez olduğunu belirtti.