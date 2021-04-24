Doğu Kudüs'teki protestolarda 4 kişi gözaltına alındı

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te düzenlenen iki ayrı gösteride Ramazan kısıtlamalarına karşı çıkan Filistinliler ve Araplar aleyhine protesto yürüyüşü düzenleyen aşırı uç Yahudi militanlarla çatıştı. İki gösteride 44 kişi gözaltına alınırken, 20 İsrail polisinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu. Filistinliler ise İsrail polisine taş ve havai fişek attı. İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanıyor, İsrail’den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı Bu arada İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktaları vurduğu belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinin doğusunda yer alan Matar Gazze bölgesindeki tarım arazilerine 2 hava saldırısı düzenledi. Aynı şekilde savaş uçakları, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cebel Er-Rays bölgesindeki hedefleri en az 2 roketle hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. İsrail ordusu Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait füze rampaları ile yeraltı tünellerinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e atılan roket mermileri nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Euronews Türkçe

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