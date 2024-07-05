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5 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

05 Temmuz 2024, Cuma 13:52
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın ardından Stromboli'nin de faaliyete geçtiği, yanardağların püskürttüğü kül ve lavların bulundukları bölgeleri etkilediği bildirildi.

Sicilya Adası'nda son birkaç gündür volkanik faaliyetlerin artarak devam ettiği, dün lav ve kül püskürmelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı Etna'nın ardından ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Eolie takımadalarının bir parçası olan Stromboli Adası'ndaki yanardağın dün yoğun şekilde kül ve biraz lav püskürtmeye başladığı, lav ve kaya parçalarının denize düştüğü aktarıldı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgide, Stromboli Yanardağı’nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Depertmanının X platformundan yaptığı paylaşımda, Stromboli'deki yoğun volkanik faaliyet sebebiyle alarm seviyesinin "kırmızı" ile en yüksek düzeye çıkarıldığı duyuruldu.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da adada yaşayanların yanardağın etkilerinden korunması ve durumun izlenmesine yönelik adımları değerlendirmek üzere acil durum operasyon komitesini topladığı belirtildi.

Diğer yandan, dün gündüz saatlerinde volkanik faaliyetleri en yüksek seviyeye ulaşan Etna Yanardağı'ndan çıkan ve yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe erişen kül ve duman bulutundan hava ulaşımı da etkilendi.

Etna'nın küllerinin Katanya kenti ve Fontanarossa Havalimanı'na ulaştığı, bu nedenle havalimanında uçuşların bu sabah itibariyle tedbir maksatlı durdurulduğu açıklandı.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı 3 bin 300 metre, Stromboli Yanardağı ise deniz seviyesinden 920 metre yüksekliğe sahip. Uzmanlar, birbirine yakın coğrafyada bulunan Etna ve Stromboli yanardağlarının bazı ortak özellikleri olsa da volkanik faaliyetlerinin temelde farklı özellikler taşıdığını ve birbirleriyle bağlantılı olmadığını belirtiyor.

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İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna'nın güçlü şekilde lav ve kül püskürttüğü bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası’nda bulunan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son birkaç gündür görülen volkanik hareketlilikte artış meydana geldi.

Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi. Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı. Ayrıca "Voragine" kraterinden "Yeni" krater olarak anılan diğer kratere doğru lav akışı oldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya'daki bölge ofisinin tahminlerine göre, Etna’nın püskürttüğü küller yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe ulaştı ve güneydoğu yönünde ilerledi.

Kül bulutları dolayısıyla INGV'nin bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştığı bildirildi.

Başbakanlık'a bağlı Sivil Savunma Departmanı da Etna Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik dolayısıyla "sarı" kodlu uyarı verdi.

Etna'daki kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetlerin Katanya ve çevre kentlerden de görülebildiği, ayrıca Katanya’ya kül yağdığı kaydedildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023'te bu denli güçlü şekilde kül ve lav püskürtmüştü.

 

AA

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