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9 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Finlandiya'dan NATO açıklaması

09 Mayıs 2022, Pazartesi 10:26
Finlandiya'nın 12 Mayıs Perşembe günü, NATO'ya resmen üyelik başvurusunda bulunarak, tarihi kararını duyurması bekleniyor.

Finlandiya, AB'ye üye olmasına rağmen 1917 yılından bu yana askeri olarak 'tarafsız' konumunu sürdürüyordu. Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali, bu durumu değiştirdi.

Finlandiya'nın AB ile ilişkilerden sorumlu Bakanı Tytti Tuppurainen, Fin toplumunda yaşanan bu değişimi doğal karşılıyor. Le Monde gazetesine açıklamalarda bulunan Tuppurainen, "Hiç kimse Putin'in böyle bir şey yapacağını beklemiyordu" dedi.

Fin halkının NATO'ya olan desteğinin yeterli olmadığını belirten Tuppurainen, ülkenin ulusal güvenliği konusunda kapsamlı tartışmaların yapıldığını, analizlerin hazırlandığını, güvenlik uzmanlarının dinlendiğini ve parlamentonun farklı komisyonlarında konunun tartışıldığını söyledi.

"Artık bir karar verme zamanı geldi" diyen Tuppurainen, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın 12 Mayıs Perşembe günü kararı tüm dünyaya duyuracağını belirtti. Fin Bakan, kamuoyuna duyurulacak olan kararın 'çok büyük bir ihtimalle' NATO'ya üyelik yönünde olacağını ve hızlı bir başvuruda bulunacaklarını dile getirdi.

Son olarak Tuppurainen, şu ana kadar hiçbir NATO üyesinin saldırıya uğramadığını, bunun da kendileri için bir yönüyle bir "güvenlik garantisi" olduğunu vurguladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Finlandiya, NATO
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