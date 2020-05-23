Fransa'da ibadethaneler yeniden açıldı

Fransa'da yeni tip koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danıştay'ın ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmettiği hatırlatıldı. Ülkedeki ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılamasına izin verildiği duyurulan açıklamada, bu kararın gelecek saatlerde yayımlanacak kararnameyle yürürlüğe gireceği kaydedildi. Ancak açıklamada toplu ibadetlerin 2 Haziran'dan sonra yapılabileceği ifade edildi. Buna göre pazar günü kutlanacak Ramazan Bayramı namazı cemaatle camilerde kılınamayacak. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan açıklamada, Covid-19'un yayılmasını önlemek için Müslümanlardan namazı evlerinde kılmalarını istendi. Açıklamada, ibadethanelerde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği, maske takmanın ve girişte ellerin dezenfektan jel ile temizlemesinin zorunlu olduğu belirtildi. Açıklamada, bu kurallara uymayan ibadethanelerin valiliklerin kararıyla kapatılabileceği aktarıldı. Danıştay, 18 Mayıs'ta hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanma yasağının, ibadet özgürlüğünü "ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmetmişti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.