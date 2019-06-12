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12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Fransa'da Müslümanlar hakkında yeni reform paketi

12 Haziran 2019, Çarşamba 21:41
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır devam eden Sarı Yelekliler gösterilerine cevap olarak hükümet politikasını değiştireceğini açıklayarak, yeni bir reform paketi açtı. Pakette ülkedeki Müslümanların da ele alınması dikkat çekti.

Eylemlere atıfta bulunarak 'ikinci perde' şeklinde adlandırılan reformun sunumunu Başbakan Edouard Philippe mecliste yaptı. Philippe, hükümetin 2021 seçimlerine kadar politikasını 'çevre ve sosyal adalet' çerçevesinde sürdüreceğini söyledi.

"Sosyal adalet, çalıştığınızın karşılığını almanız anlamına geliyor." diyen Başbakan Philippe, statükoyu devam ettirmek istemediklerini, ülkenin değişime ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Hazırlanan ilk değişikliklerde yüksek gelirli kişilerin işsizlik maaşı azaltılırken, normal emeklilik yaşından sonra çalışmaya devam edenler için fazladan prim verilecek. Hane başına 350 Euro'ya kadar daha az gelir vergisi alacaklarını açıklayan Philippe, çevre içinse israf ile mücadeleyi Meclis'in bir numaralı gündemi haline getireceklerini belirtti.

Fransa'da Müslümanlar hakkında yeni düzenlemeler yapılacak

Başbakan Philippe reform paketi içinde ülkedeki İslam'ın da yeniden ele alacaklarını açıkladı.

Radikal İslam ile mücadeleye devam etme isteklerini yineleyen Philippe, "Fransa'da İslam, burada yetişmiş ve Fransızca konuşan imamlar yetiştirmelidir. Çok sayıda imam ve müezzinin yabancı ülkelerden maaş aldığı şimdiki sistem son bulmalıdır." dedi.

Fransa'da çok sayıda camide görev yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamlar Türkiye'den maaş alıyor. Macron'un yeni reformundan bu camiler de etkilenecek.

Macron'a destek yükseldi

Yüksek gelirlilere yönelik sağladığı vergi kolaylıkları, iş yasasındaki reformları ve halk nezdinde sahip olduğu imaj nedeniyle çalışan kesimin tepkilerini toplayan Macron'a karşı yedi ay önce başlatılan Sarı Yelekliler eylemleri her hafta sonu devam ediyor.

Konuşmasında, daha önce hataların yapıldığını kabul eden Başbakan Philippe, ülkede işsizliğin son 10 yıldaki en düşük seviyeye indiğine ve yatırımların son 12 yıldaki en yüksek orana ulaştığına dikkat çekti.

Son yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Macron'a verilen destek hala düşük kalsa da 5 puan artarak yüzde 32 seviyesine ulaştığı görülebiliyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, İslam, Sarı Yelekliler, reform
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