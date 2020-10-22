İslam karşıtlığına tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, Müslümanlara yönelik tutumu sebebiyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne şikÂyet edildi.
Fransa’da çalışmalar yapan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu sebebiyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurdu. Derneğin, Macron yönetiminin hazırladığı “ayrılıkçı” fikirlerle mücadele yasa tasarısı ve Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlar hakkındaki kapatma girişimleri konusunda BM İnsan Hakları Konseyine başvurduğu kaydedilen açıklamada, derneği kapatacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e tepki gösterildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanı, (bir öğretmenin başı kesik şekilde öldürülmüş bulunduğu) iğrenç eylemde delil olmadan sorumlu olduğumuza dair bizi suçlayarak hukuk devletine son veriyor.” ifadesine yer verildi.
BAZI DERNEKLER KAPATILMIŞTI
Darmanin, 19 Ekim’de yaptığı açıklamada, CCIF ve Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını belirtmişti. Paris’in banliyölerinden Pantin’deki bir caminin kapatılacağını bildiren Darmanin, ülkede son 3 yılda “radikalleştiği” iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktarmıştı.
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AA