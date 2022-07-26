Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'den artık siyasi çerçeve uygun olmadığı için çıktıklarını, ancak sistemlerini yeniden organize ederek Sahel'in ötesine genişleyeceklerini duyurdu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, Afrika turu çerçevesinde bulunduğu Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Fransız toplumuna yaptığı konuşmada, Fransa'nın Afrika'nın güvenliği konusunda kararlılığını sürdüreceğini söyledi. Artık siyasi çerçeve uygun olmadığı için Mali'den ayrıldıklarını aktaran Macron, "Mali'den çıkıyoruz, sistemimizi yeniden organize ederek Sahel'in ötesine genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

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