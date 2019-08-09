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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Tayland Başbakanı 'görevimin başındayım' mesajı verdi

09 Ağustos 2019, Cuma 17:51
Tayland Başbakanı Prayuth, göreve başlarken ettiği yeminin eksik olduğu gerekçesiyle kendine yöneltilen eleştirilere rağmen görevden ayrılmayacağını belirtti.

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, anayasaya tamamen uyacağına dair sözün yer aldığı bir ifadeyi yemine dahil etmediği ve bu eksikliğin yemini yasal olarak geçersiz hale getirebileceği yönündeki eleştiriler üzerine yaptığı açıklamayla görevinin başında olduğu mesajını verdi.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Prayuth, "Çünkü ben başbakanım." ifadesini kullandı.

Tayland Anayasasına göre, başbakanın ve bakanların göreve başlamadan önce kralın huzurunda görev yemininin tam metnini okuması gerekiyor.

Muhalif siyasetçi Piyabutr Saengkanokkul, 25 Temmuz'daki parlamento oturumunda, Prayuth'un geçen ay düzenlenen yemin töreninde metnin tamamını okumamasının, söylediklerini tekrar eden diğer bakanların da hata yapmasına neden olduğuna işaret etmişti.

Prayuth, dün tüm yemin metnini okumamasının sorumluluğunu tek başına üstleneceğini ifade etmişti.

AA

Etiketler: Tayland, Başbakan, mesaj
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