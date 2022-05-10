Yemenliler açlıkla mücadele ediyor

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Yemenlilerin çoğunun her gün açlık tehlikesine düşmemek için mücadele ettiğini belirtti.

Euro-Med’in Twitter hesabından yapılan açıklamada Yemenlilerin, ülkede devam eden savaş nedeniyle hayatlarının her alanını etkileyen ciddi bir insani kriz yaşadığı ifade edildi. Açıklamada, “Yemenlilerin çoğu temel hizmetlere erişemiyor ve onları tehdit eden açlık tehlikesine düşmemek için her gün mücadele veriyor.” denildi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. AA

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