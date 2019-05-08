LGS 1 Haziran'da

Liseye Geçiş Sınavı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan MEB LGS sınav kılavuzunda sürece ilişkin detaylar yerini almıştı. Peki, 2019 LGS ne zaman yapılacak?

LGS NE ZAMAN?

MEB, 1 Haziran 2019'da uygulanacak LGS sınav kılavuzunu daha önce yayımlamıştı. Bakanlığa, özellikle ek süre verilen engelli adayların muaf olabilecekleri alt testler (yabancı ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testi) varsa birinci oturum sürelerinin ne kadar olacağıyla ilgili çok sayıda soru yöneltildi. Bakanlık bunun üzerine öğrencilere rehberlik edecek bilgileri güncellenen kılavuza ayrıntılı olarak dâhil etti.

SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaktır.

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir.

Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir.