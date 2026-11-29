Renkli Düşünceler

Hepimiz insanız. İnsan olduğumuz için bazı konuları düşünmeliyiz. Acaba peygamberler niçin gönderildi? Niçin peygamberlere kitap verildi? Çok düşündüm ve bir örnek geldi aklıma, dedim ki:

“Öğrenmek için okula, kitaba ve öğretmene ihtiyacımız var.” Kitap olmasaydı, öğretmen ne öğretecekti? Öğretmen olmasaydı öğrencileri kim eğitecekti? “İşte” dedim, “Dünya büyük bir okuldur. Bütün insanlar bu büyük okulda öğrencidirler. Peygamberler ise öğretmenlerdir.” İnsanlara iyiyi, doğruyu, güzeli öğreten, Allah’ın emirlerini ve yasaklarını bildiren öğretmenler...

Allah’ın emirlerini ve yasaklarını bilmeleri için Allah onlara kitaplar göndermiştir. Bütün kuralları önce peygamberler öğrenmiş, sonra da insanlara öğretmişlerdir. Öyleyse peygamberler insanların öğretmenlerdir. Bir öğrenci, öğretmenin anlattıkların dinlemez, okulun kurallarına uymaz, tembellik ederse, sınıfta kalır. Yani cezalandırılır.

Ya Allah’ın emirlerine uymayan, peygamber tavsiyesini tutmayanlar ne olacak? İnsan olduğumuza göre derin derin düşünmeliyiz. Unutmamalıyız ki, düşünmek, insanı Allah’a götürür.