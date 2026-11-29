Selamün Aleyküm Arkadaşlar. Önceki hafta da bahsettiğimiz gibi bizim “Gülümse” adında bir çocuk kulübümüz var. Her hafta Ankara’nın başka bir köşesinde buluşan ekibimizin bu haftaki durağı Keçiören oldu.

HAZIRLAYAN: ANKARA - GÜLÜMSE ÇOCUK EKİBİ

Biz de hemen Keçiören’deki kardeşlerimize mikrofon uzattık ve onlara “Gülümseye gelirken ne hissediyorsunuz?” “Gülümse’de okuduğumuz Risale-i Nur dersleri size neler hissettiriyor, neler öğreniyorsunuz?” diye sorduk.

Yeni bilgiler öğreniyoruz

Sümeyye: Risale okumak bana mutlu hissettiriyor. Yeni kelimeler öğreniyoruz, Allah hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz ve pekiştiriyoruz. Bugün bedbaht ve bahtiyar kelimelerini öğrendim.

Günlük namaz için bir saat ayırmamız gerektiğini öğrendim.

Allah’a yakın hissediyorum

Mahinur: Gülümse’de ben Allah’a daha yakın hissediyorum. Risalelerde Bediüzzaman Said Nursî bize peygamberlerimizi, Allah’ı tanımayı, peygamberlerimizin hayatını, Allah’ın bizi neden yarattığını nasıl kulluk edeceğimizi anlatıyor.

Kâinata farklı bakıyorum

Meryem: Gülümse’ye gelmek beni heyecanlı hissettiriyor. Uyanmak sabahları bazen zor olsa da oradaki arkadaşlarımı, ablalarımı düşününce heyecanlı hissediyorum. Gülümse’yi düşündüğümde oradaki manevi ortam aklıma geliyor. Kâinata farklı bir bakış açısıyla bakmamı sağlıyor. Uzun yıllardır Gülümse’ye geliyorum, hep farklı şeyler öğreniyorum. Gülümse’yi üç kelime ile tanımlayacak olursam huzur mutluluk ve öğrenmek diyebilirim. Risale-i Nur okumak beni ferah hissettiriyor. Üzüldüğümde hemen Risale- i Nur açıp okuyorum, anlamlarına bakıyor ve öğreniyorum. Risale-i Nur ruhumuzun ilacı gibi, okuyunca rahatlıyoruz ve ferahlıyoruz.

Eğleniyorum ve mutlu oluyorum

Zeynep: Gülümse deyince aklıma huzur mutluluk eğlence ve heyecan geliyor. Gülümse’ye gelirken mutlu huzurlu ve heyecanlı hissediyorum. Bütün hafta yoruluyoruz ve Gülümse’ye gelip eğleniyoruz huzurlu oluyoruz. Gülümse benim için Risaleleri daha iyi anladığım, farklı abla ve arkadaşlar ile tanıştığımız, Kur’ân okuyup öğrendiğimiz, namazlarımızı daha düzenli hale getirdiğimiz bir yer. Risale-i Nur okumak beni mutlu ve güzel hissettiriyor. Okuduğum zaman mutlu ve huzurlu oluyorum. Her okuduğumda yeni bilgiler öğreniyorum.

Aklıma hep iyilik yapmak geliyor

Mihrimah: Gülümseye gelirken heyecanlı hissediyorum ve can atarak mutlu geliyorum. Gülümse deyince aklıma iyilik yapmak, Kur’ân okumak, gülümsemek geliyor. Gülümse benim için Kur’ân okuduğumuz namaz kıldığımız Allah’ı, Allah’ın isimlerini ve peygamberleri tanıdığımız bir yer.

Risale-i Nur okuyunca huzurlu hissediyorum

Rabia: Gülümse deyince aklıma Risale-i Nur, eğlence, etkinlik, arkadaşlarımla sosyalleşmek ve teknolojiden uzak Risale’nin anlatıldığı bir yer geliyor. Gülümseye gelirken mutlu huzurlu ve rahat hissediyorum. Risale ve Kur’ân okuduğumuz için kendimi daha rahat ve Allaha yakın hissediyorum.

Dersimiz: Kitaplara iman

Evet şimdi dersimize göz atalım. Gülümse çocukları ile bu hafta Risale-i Nur külliyatından derlenmiş olan “Kitaplara İman” konulu dersimizi işledik. Dersimizde Kitab-ı Kebir-i kâinatın tercümanı olan güzel kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in özelliklerini inceledik. Onun harika belagat özelliklerini keşfettik. Mekkî ve medenî sureleri ve tekrarın hikmetini öğrendik.

Bir vecize

Mektubat’taki şu vecizeyi sizlere hediye bırakıp bu haftalık Allah’a emanet olun diyoruz. “Kur’ân-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cinn ve inse mürşiddir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakikata muallimdir.”