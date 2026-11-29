Sor Bakalım

Muğla’dan Hatice Şeyma (8) arkadaşımız soruyor: “Havalar soğuyunca kuşlar neden göç eder?”

Sevgili Hatice Şeyma, bazı kuşlar yılın belli zamanlarında bir bölgeden başka bir bölgeye uzun yolculuklar yapar. Kuşlar göç ederken yalnızca soğuktan kaçmaz, yiyecek bulmak, daha uygun havalarda yaşamak ve yavrularını büyütecekleri yerlere ulaşmak için de yola çıkarlar.

Hava değişince menü de değişiyor

Sonbaharda havalar soğuyunca böcekler azalır, bazı göller donar ve yiyecek bulmaları zorlaşır. Leylekler, kırlangıçlar ve bazı kaz türleri daha sıcak ve yiyeceğin bol olduğu bölgelere göç eder. Böylece farklı lezzetler de tatmış olurlar. İlkbahar gelince de yavrularını büyütmek için uygun yerlere geri dönerler. Göç yolculuğu kuşlar için kolay değildir. Dinlenmeleri ve beslenmeleri gerekir. Bu yüzden yol boyunca uygun alanlarda mola verirler. Bazı kuşlar durmadan binlerce kilometre yol alabilir.

Yollarını nasıl buluyorlar?

Kuşların yön bulma becerileri çok güçlüdür. Allah, bu küçük yolculara göç edecekleri yolları bulabilecekleri bir kabiliyet ve ilham vermiştir. Güneşin ve yıldızların konumundan, yeryüzündeki işaretlerden ve Dünya’nın manyetik alanından yararlanabilirler. Böylece daha önce hiç görmedikleri uzak yerlere doğru yollarını bulurlar.

Her kuş göç eder mi?

Her kuş göç etmez. Bazı kuşlar göç eder, bazıları ise bütün yıl yaşadıkları yerde kalır. Kuşların yolculukları türlerine ve yaşadıkları yere göre değişir.

O halde hepimiz kuşların bu özelliğini tefekkür ederek gökyüzüne bakalım. Allah onlara bu güzel özellikleri vermiş. Biz de kuşları seyrederken Allah’ın yarattığı güzellikleri ve onlara yerleştirdiği özellikleri düşünelim ve O’na şükredelim. Kuşları ürkütmeyelim, yaşadıkları çevreyi temiz tutalım. Bu güzel yolcuların güvenle uçmasına yardımcı olalım.