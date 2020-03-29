'LGS'de erteleme söz konusu değil'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında erteleme planlanmadığını söyledi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavının ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

​Selçuk, koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmesiyle ilgili, "MEB olarak hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu’ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan’a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz" dedi.

Selçuk, "30 Nisan bizim A planımız şeklinde yürüyor, diyelim ki 30 Nisan’da okullar açılmazsa ne yapacağız? Uzaktan eğitimin altyapısı güçlendiriliyor, gelecek seneki planlamaların standart bir yıl planlaması gibi değil de yeniden yapılandırıldığı bir planımız var" diye konuştu.

Haziran'ın 7'sinde yapılacağı açıklanan Liselere Geçiş Sistemi sınavında bir erteleme olmayacağını duyuran Selçuk, "LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil" ifadesini kullandı.