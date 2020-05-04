LGS'ye girecek öğrencilere yönelik destek paketi yayımlandı

MEB tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için bin sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı.

Bin soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr) erişilebiliyor.

Geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte bin 516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.