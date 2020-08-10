LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Merkezi sınav puanına göre yerleştirme kapsamında tercih yapan öğrencilerden 212.485’i sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Liselere nakil başvuruları 14 Ağustos tarihine kadar alınacak. NTV

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