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1 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

MEB'den 'LGS' açıklaması

01 Haziran 2019, Cumartesi 18:16
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer "Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlandı." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğunu belirterek "Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır." dedi.

LGS sınavına ilişkin açıklamalarda bulunan Özer, iki oturum şeklinde yapılan sınavın il ve ilçelerde 953 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 968 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Özer, sınava ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınavda toplam 3 bin 769 bina ve 63 bin 85 salon kullanılmıştır. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır. Sınavda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylarımıza kılavuzda belirtilen her türlü destek sağlandı. Bu kapsamda 5 bin 424 öğrencimiz tek kişilik salonda ve 154 öğrencimiz de hastanede sınava girmişlerdir. Dolayısıyla bu durumda olan öğrencilerimiz hiçbir sıkıntı çekmeden bulundukları yerlerde sınava rahatlıkla girebildiler. Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu."

Özer, sınavın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a ve çalışma arkadaşlarına, tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine ve sınavda görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

AA

Etiketler: meb, lgs
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