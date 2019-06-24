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24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

MEB, LGS sonuçlarını açıkladı

24 Haziran 2019, Pazartesi 09:58
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak. 

Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek. 

MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı. 

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde "2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" ele alındı.

Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı. 

Soru iptali yok 

Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı. 

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı. 

AA

Etiketler: meb, lgs
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